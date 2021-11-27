بدء محاكمة المتهمين في قضية انفجار الغاز في منجم "ليستفياجنايا" في روسيا

بدأت في محكمة مقاطعة كيميروفو الروسية المحاكمة في قضية انفجار الغاز في منجم الفحم "ليستفياجنايا"، الذي أدى إلى مصرع 51 شخصا.

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وتجرى اليوم السبت 5 جلسات منفصلة في إطار القضية تحل خلالها مسائل اختيار التدابير الوقائية بحق كل المتهمين.

وأعلن مدير المنجم، سيرغي ماخراكوف، أنه لا يعترف بمسؤوليته عن هذه الكارثة. ويواجه ماخراكوف تهمة انتهاك قواعد الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية الخطيرة التي أدت إلى مصرع شخصين وأكثر.

وإضافة إلى مدير المنجم تم احتجاز نائبه الأول، أندريه مولوستوف، ورئيس المنطقة الصناعية، سيرغي غيراسيمينوف، اللذين برأي المحققين سمحا بانتهاك قواعد الأمن الصناعي. ولم يعترف كل منهما بمسؤوليته عن وقوع الكارثة.

كما فتحت لجنة التحقيق قضيتين بحق مفتشي دائرة روستيخنادزور المحلية، سيرغي فينوكوروف وفياتشيسلاف سيميكين، اللذين يواجهان تهمة التنفيذ السيئ لواجباتها للإشراف على قواعد الأمن الصناعي في المنشآت الصناعية الخطيرة. ورفضا الاعتراف بذنبهما أيضا.

وأدى حادث انفجار غاز الميثان الذي وقع صباح 25 نوفمبر الجاري في منجم "ليستفياجنايا" للفحم بمدينة بيلوفو بمقاطعة كيميروفو الروسية إلى مصرع 51 شخصا، هم 46 عاملا و5 أفراد من رجال الإنقاذ، وإصابة 58 شخصا.

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