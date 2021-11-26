51 قتيلا في انفجار المنجم بكيميروفو الروسية

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بمصرع 51 شخصا ، بينهم 5 من رجال الإنقاذ، في انفجار وقعَ بمنجم للفحم بمقاطعة كيميروفو وسط روسيا..

وأكدت الطوارئ الروسية العثور على أحد رجال الإنقاذ على قيد الحياة حيث تمّ نقله إلى المستشفى، هذا وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 239 عاملا.