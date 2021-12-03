روسيا.. 1217 وفاة و32.9 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا اليوم الجمعة تسجيل 32930 حالة إصابة و1217 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 1221 وفاة وأكثر من 33 ألف إصابة في اليوم السابق.

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وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 9 ملايين و736037 حالة، منها 278857 حالة وفاة.

وزاد عدد حالات الشفاء من كوفيد-19 بواقع 36514 خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 8 ملايين و436631 شخصا.

وتراجع عدد الإصابات اليومية في العاصمة موسكو من 3805 أمس إلى 3304 اليوم، مع زيادة الوفيات من 92 إلى 95.

وشهدت مقاطعة موسكو قفزة بالإصابات الجديدة من 1475 أمس إلى 1813 اليوم، إضافة إلى رصد 54 وفاة جديدة مقابل 51 في الإحصائية السابقة.

وسجلت مدينة بطرسبورغ استقرارا في مؤشر الإصابات اليومية (2609 اليوم مقابل 2623 أمس)، مع ارتفاع عدد الوفيات الجديدة إلى 60 بعدما بلغ 57 أمس الخميس.

المصدر: RT