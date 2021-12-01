روسيا.. 32837 إصابة بفيروس كورونا و1226 حالة وفاة جديدة

سجلت روسيا خلال اليوم الماضي 32837 إصابة جددية بفيروس كورونا و1226 حالة وفاة، فيما تعافى 35679 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها 2757 في موسكو، تليها مدينة بطرسبورغ بـ2419 إصابة، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو حيث بلغ فيها عدد الإصابات 2008 حالات.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 9 ملايين و669718 إصابة، وتعافى من المرض 8 ملايين و364932 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 276419 حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: RT