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البابا فرنسيس يعزي بوتين في ضحايا حادث المنجم في روسيا

أخبار روسيا

البابا فرنسيس يعزي بوتين في ضحايا حادث المنجم في روسيا
Reuters
لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والبابا فرنسيس في الفاتيكان يوم 4 يوليو 2019.
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أعرب البابا فرنسيس عن تعازيه في ضحايا حادث منجم "ليستفياجنايا" بمقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا وسط روسيا، الذي أودى بحياة 52 شخصا.

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وقال المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، في بيان، إن أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، بعث برسالة نيابة عن البابا فرانسيس، إلى بوتين، جاء فيها: "بالحزن العميق لدى علمه بالحادث المأساوي في منجم بسيبيريا، يعرب قداسة البابا فرنسيس عن تعازيه لكم وللشعب الروسي، وهو يصلي من أجل كل من لقي حتفه والذين يبكون على فقدان أحبائهم، ويطلب القوة لجميع المصابين".

وأعلنت السلطات الروسية، يوم 25 نوفمبر، عن مقتل 52 شخصا، بينهم 6 عناصر إنقاذ، جراء حادث في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا.

وقال نائب المدعي العام الروسي، دميتري ديميشين، إن الحادث نجم عن انفجار للميثان تسببت فيه شرارة وأدى إلى ضربة ديناميكية أصاب عمال المنجم.

وكان في المنجم خلال وقوع الحادث 285 شخصا، وتمكن رجال الإنقاذ من مرافقة معظم هؤلاء العمال لإخراجهم إلى سطح الأرض، ثم توجهوا لإخراج الباقين إلا أنه بعد فترة تم استدعاؤهم بسبب خطر وقوع انفجار.

المصدر: وكالات

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