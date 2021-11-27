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الطوارئ الروسية: انتشال 5 جثث لضحايا حادث منجم الفحم في سيبيريا

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الطوارئ الروسية: انتشال 5 جثث لضحايا حادث منجم الفحم في سيبيريا
Sputnik
عناصر في هيئات الإنقاذ لوزارة الطوارئ الروسية في منجم الفحم "ليستفياجنايا" في سيبيريا.
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، عن اكتشاف 5 جثث جديدة لضحايا سقطوا جراء حادث منجم الفحم "ليستفياجنايا" في منطقة سيبيريا وسط روسيا.

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وقالت الوزارة في بيان: "عثر عناصر الإنقاذ خلال عمليات الإنقاذ في منجم ليستفياجنايا على جثث 5 من عمال المنجم القتلى، وتم انتشال الجثث إلى سطح الأرض".

وبالتالي تمكنت هيئات الإنقاذ حتى الآن من انتشال 11 جثة لضحايا حادث المنجم.

وأعلنت السلطات الروسية، يوم 25 نوفمبر، عن مقتل 52 شخصا، بينهم 6 عناصر إنقاذ، جراء حادث في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا.

وقال نائب المدعي العام الروسي، دميتري ديميشين، إن الحادث نجم عن انفجار للميثان تسببت فيه شرارة وأدى إلى ضربة ديناميكية أصاب عمال المنجم.

وكان في المنجم خلال وقوع الحادث 285 شخصا، وتمكن رجال الإنقاذ من مرافقة معظم هؤلاء العمال لإخراجهم إلى سطح الأرض، ثم توجهوا لإخراج الباقين إلا أنه بعد فترة تم استدعاؤهم بسبب خطر وقوع انفجار.

المصدر: وكالات روسية

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