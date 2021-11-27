إصابات جراء انفجارات في مصنع عسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود الروسية

أكدت وزارة الطوارئ الروسية وقوع إصابات جراء سلسلة انفجارات دوت، اليوم السبت، في مصنع عسكري بمدينة دزيرجينسكي في مقاطعة نيجني نوفغورود، وسط البلاد.

وذكرت الوزارة أن عدة انفجارات وقعت في المصنع الذي يحمل اسم القيادي الثوري ياكوف سفيردلوف، في أعقاب تفعيل نظام إنذار الحريق، وفقا للمعطيات الأولية.

وأشارت الوزارة أن حريقا اندلع داخل المصنع جراء الحادث، مضيفة أن النيران انتشرت على مساحة 900 متر مربع، والعمل جار على إخمادها حاليا.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية وجود مواد متفجرة في المصنع، غير أن إدارة دزيرجينسكي التي أكدت وقوع الحادث أعلنت أنه ليس هناك أي خطر على سكان المدينة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في المقاطعة، أصيب عاملان على الأقل جراء الحادث.

المصدر: "تاس" + "إنترفاكس"