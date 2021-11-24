مصدر: ستتم حماية المنشآت الهامة في روسيا بواسطة "إس-500" و"إس-550"

قال مصدر مقرب من الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-500" و"إس-550"، ستقوم بضمان الدفاع المضاد للصواريخ للمواقع الاستراتيجية في روسيا.

وأضاف المصدر: "لن تحل منظومة "إس-550" محل منظومة "إس-500"، لأنها ليست أكثر تطورا منها. هي في الواقع، عبارة عن نسخة مخففة من سابقتها. ستقوم منظومة "إس-550" بحل مهام قتالية مختلفة قليلا عن "إس-500".

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وأشار المصدر إلى أن، هاتين المنظومتين ستعملان على حماية المنشآت والمواقع الهامة من هجمات الأهداف فرط صوتية. وبالتعاون مع منظومات "إس-350" ومجمعات الدفاع الجوي قصيرة المدى، ستتمكن من التصدي بشكل مطلق لجميع الأهداف الجوية الموجودة اليوم".

المصدر: تاس