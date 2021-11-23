شويغو: الطائرات الأمريكية تدربت على استخدام السلاح النووي ضد روسيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تنام ملحوظ لأنشطة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية على مقربة من الحدود الروسية.

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وخلال محادثات أجراها شويغو، اليوم الثلاثاء مع نظيره الصيني وي فنغ خه، أشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية نفذت حوالي 30 طلعة باتجاه الحدود الروسية خلال الشهر الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 2,5 مرة مقارنة بالفترة المماثلة في العام الماضي.

وأشار شويغو إلى أنه "خلال تدريبات Global Thunder للقوات الاستراتيجية الأمريكية هذا الشهر تدربت 10 قاذفات استراتيجية أمريكية على استخدام السلاح النووي ضد روسيا بشكل شبه متزامن من الجهتين الغربية والشرقية".

وشدد الوزير على أن الحد الأدنى من ابتعاد الطائرات الحربية الأمريكية عن الحدود الروسية كان يعادل 20 كيلومترا فقط.

وأشار شويغو إلى أهمية التنسيق المتطور وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين "في الظروف الحالية المتسمة بتزايد الاضطرابات الجيوسياسية وأخطار نشوب الصراعات في أنحاء العالم".

المصدر: "تاس"