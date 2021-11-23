الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة شن هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في قازان (فيديو)
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الثلاثاء إحباط محاولة هجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
وقال الأمن الروسي في بيان له إنه تم توقيف قاصر متورط في التحضير للجريمة، وعثر في منزله على بندقية هوائية، كما عثر في سجل محرك البحث لديه على طلبات تتعلق بطريقة تحويل هذه البندقية إلى سلاح قتالي، كما تضمن سجل محرك البحث أيضا روابط إلى مواد حول هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية.
وحسب اعترافات القاصر، فإن عملية القتل الجماعي حرضه على تنفيذها أحد مستخدمي "تلغرام" المدعو ياروسلاف أوفسوك الذي يقيم في أوكرانيا.
المصدر: وكالات
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