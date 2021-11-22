روسيا... 35681 إصابة و1241 وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

سجلت روسيا تراجعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 35681 إصابة مقابل 36970 إصابة في اليوم الماضي.

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ووفقا لآخر البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، سجلت السلطات الصحية الروسية 1241 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 1250 حالة وفاة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية في موسكو (2786) تليها سان بطرسبورغ (2215) ومقاطعة موسكو (1784).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الجائحة إلى 9 ملايين و366839 إصابة، تعافى حتى الآن 8 ملايين و53043 شخصا بينهم 28713 شخصا خلال اليوم الماضي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 265336 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي