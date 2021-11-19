المطربة الروسية مارينا خليبنيكوفا في غيبوبة بعد حريق في شقتها بموسكو

قال مصدر طبي روسي لمراسل قناة "360" التلفزيونية، إن المطربة مارينا خليبنيكوفا في حالة خطرة بعد إصابتها بحروق شديدة واختناق في حريق اندلع في شقتها بموسكو الليلة الماضية.

وأضاف المصدر: "يعتبر الأطباء حالة خليبنيكوفا خطيرة لكن مستقرة".

ولاحقا أشارت الأنباء، إلى أن خليبنيكوفا دخلت في غيبوبة بعد نقلها إلى المستشفى. ووفقا للمعلومات المتوفرة، أصيبت المطربة بحروق بنسبة 20٪ في وجهها، فضلا عن حروق في رأسها وصدرها وفخذيها بدرجات متفاوتة.

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يشار إلى أن خليبنيكوفا، هي مغنية بوب ​​سوفيتية وروسية، وممثلة سينمائية ومقدمة برامج تلفزيونية وإذاعية. وهي من مواليد مقاطعة موسكو في عام 1965.

المصدر: وكالات