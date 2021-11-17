مشاورات روسية – أمريكية حول قضايا التأشيرات في فيينا

تجري في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا التأشيرات.

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المشاورات ستجري على مستوى مدراء الأقسام المختصة بوزارتي الخارجية للبلدين، ومن المتوقع أن تستغرق يوما كاملا.

ويترأس الوفد الروسي إلى المشاورات مدير قسم شؤون أمريكا الشمالية للخارجية الروسية ألكسندر دارتشييف.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن في وقت سابق أن المشاورات ستتناول "مجمل القضايا المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية والقنصليات وغيرها من القضايا المثيرة للخلافات في العلاقات الثنائية".

وتأتي مشاورات فيينا تطويرا لزيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند لموسكو، التي قامت بها في أكتوبر الماضي.

إقرأ المزيد

يذكر أن الولايات المتحدة علقت منذ مايو الماضي إصدار معظم أنواع التأشيرات للمواطنين الروس بعد قرار موسكو حظر توظيف المواطنين الروس للعمل في البعثات الدبلوماسية للدول المدرجة على "قائمة الدول غير الصديقة".

وأشارت موسكو إلى أن القيود المتعلقة بالتأشيرات طالت كذلك دبلوماسيين روس، من العاملين في البعثات الروسية على أراضي الولايات المتحدة ومقرات الأمم المتحدة، ما يعتبر انتهاكا للاتفاقيات الدولية القائمة في هذا المجال.

وفي وقت سابق تم تقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية وإغلاق قنصليات في البلدين في ظل الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن بعض القضايا، وخاصة قيام واشنطن بمصادرة بعض الممتلكات الدبلوماسية الروسية على أراضيها.

المصدر: "نوفوستي"