سلاج الجو الروسي يتسلم دفعة من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" الشهر المقبل

قال المجمع الصناعي العسكري الروسي، إن القوات الجوية الفضائية الروسية ستتسلم قريبا دفعة من مقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري، اليوم الجمعة، أنه سيتم تسليم 4 مقاتلات من طراز "سو-57" إلى القوات الجوفضائية الروسية.

وقال المصدر إن المقاتلات توجد الآن في مركز اختبارات الطيران الخاص "تشكالوف"، وبتسليم الدفعة الجديدة، سيصل عدد هذه الطائرات في القوات المسلحة إلى 5.

وتعد "سو-57" مقاتلة روسية متعددة الوظائف من الجيل الخامس طورتها شركة سوخوي، وتم تصميم المقاتلة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية.

وتتميز هذه المقاتلة بسرعة طيران فرط صوتية، وطلاء يساعدها في التخفي عن شاشات الرادار.

وبحلول نهاية عام 2024، من المنتظر أن تتتسلم القوات الجوفضائية 22 طائرة من طراز "سو-57"، وبحلول عام 2028، من المقرر زيادة عددها إلى 76 مقاتلة.

المصدر: نوفوستي