بوتين يهنئ غينسبورغ بعيد ميلاده

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، رئيس مركز "غاماليا" الروسي ألكسندر غينسبورغ بمرور 70 عاما على يوم ميلاده.

وأشار الرئيس بوتين، في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين، إلى مساهمة غينسبورغ الشخصية، في إنشاء أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، والذي أثبت فعاليته بشكل كبير.

وأضاف بوتين: "أهنئكم من صميم القلب بمناسبة عيد ميلادكم السبعين".

وأكد بوتين أن غينسبورغ يعتبر بحق عالما بارزا ومواصلا جديرا للتقاليد العظيمة للمدرسة الوطنية الروسية لعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأوبئة.

إقرأ المزيد

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن غينسبورغ عمل بجد وبحماس، وقام بتوحيد نشاط كوادر مركز غاماليا الشهير، لتنفيذ المهام الحيوية والضرورية اللازمة، وشحن زملائه بطاقته التي لا تنضب حقا.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن نتائج البحوث الأساسية والتصاميم المبتكرة التي تمت بإشراف غينسبورغ، تتمتع بأهمية علمية وعملية كبيرة.

وتابع الرئيس بوتين: "وطبعا تستحق التقدير العميق، مساهمتكم الشخصية الفريدة في إنشاء أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من عدوى فيروس كورونا، والذي أثبت بشكل مقنع فعاليته على مدار الوقت الماضي".

تمنى بوتين، لهذا العالم المعروف، النجاح والصحة والازدهار.

المصدر: نوفوستي