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رئيس مركز"غاماليا" الروسي: سرعة التطعيم يجب أن ترتفع 10 أضعاف للانتصار على الوباء

الصحة

رئيس مركز
Sputnik Vladimir Pesnia
رئيس مركز "غاماليا" ألكسندر غينسبورغ
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تحدث رئيس مركز "غاماليا" الروسي، ألكسندر غينسبورغ، عن كيفية وقف ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في روسيا خلال بضعة أشهر.

وقال إن أي إجراءات إدارية منفصلة عن عملية التطعيم لن يكون لها جدوى عملية، حيث أوضح قائلا: "يجب أن تتزامن تلك الإجراءات مع ارتفاع سريع لعدد المواطنين المطعّمين. وفي هذه الحالة فقط يمكن قهر العدوى خلال بضعة أشهر".

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وأعاد غينسبورغ إلى الأذهان أن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، كان قد أعلن مؤخرا أن عدد المواطنين الذين يتم تطعيمهم كل يوم في موسكو ارتفع في 10 أيام ماضية بمقدار 4 أضعاف. بينما قال، ألكسندر غينسبورغ إن ذلك غير كاف ويجب أن يرتفع هذا العدد بمقدار 10 أضعاف. وفي هذه الحال يمكن الانتصار على العدوى خلال بضعة أشهر.

وشدد كذلك على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى، وبينها الفصل الحاسم بين المواطنين المطعّمين وغير المطعّمين.

مع ذلك، فقد أعلن رئيس مركز "غاماليا" أن 300 جسما مضادا لفيروس "كورونا" في جسم الإنسان كاف تماما لحمايته من سلالة "دلتا".

المصدر: إزفستيا

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