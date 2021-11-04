 مقارنة بين تكلفة ساعة طيران لمقاتلات Checkmate و F-35

قال سيرغي تشيميزوف مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية، إن تكلفة ساعة طيران المقاتلة الروسية الواعدة Checkmate "كش ملك"، ستكون أقل بسبع مرات من تكلفة منافستها الأمريكية F-35.

وأضاف تشيميزوف، في حديث لصحيفة Le Figaro الفرنسية: "من بين طائرات الجيل الخامس ذات المحرك الواحد والطائرات من الجيل السابق، فقط الأمريكية F-35، يمكنها التباهي بأداء مشابه ومواصفات فنية مماثلة لمقاتلة Checkmate الروسية. لكن مقاتلتنا المذكورة وعلى عكس منافستها الأمريكية، أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية. واسمحوا لي أن أذكركم بأن تكلفة ساعة طيران Checkmate أقل بسبع مرات من تكلفة F-35".

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وأشار المدير العام، إلى أنه سيتم عرض المقاتلة الروسية من الجيل الخامس Checkmate، لأول مرة خارج روسيا، في معرض دبي للطيران 2021 في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر. وتم عرض "كش ملك"، لأول مرة في معرض موسكو الجوي هذا العام.

ووفقا له، من بين مزاياها الرئيسية، قدرتها على التخفي بشكل كبير، ووجود رادار حديث مع هوائي مرحلي نشط (AFAR)، بالإضافة إلى القدرة على تكييف الطائرة مع رغبات وحاجات الزبائن.

وتجمع الطائرة الجديدة بين الحلول والتقنيات المبتكرة، بما في ذلك دعم الذكاء الاصطناعي للطيار ما يضمن أداء طيران عالي.

والحد الأقصى لحمولتها القتالية 7.4 طن، وتصل سرعة المقاتلة إلى خانتين من الماخ، وتم تزويد المقاتلة بأنظمة استطلاع ضوئي وإلكتروني دائري.

المصدر: نوفوستي