"كش مات" قريبا في دبي

صرّح مصدر في صناعة الطائرات الروسية بأن مقاتلة الجيل الخامس الروسية الخفيفة الواعدة "كش مات"، ستُعرض لأول مرة في الخارج بمعرض دبي للطيران 2021.

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وقال المصدر في معرض إعلانه عن هذا الحدث: "أثارت المقاتلة كش مات اهتماما كبيرا في الخارج، وتعد الإمارات منصة ممتازة لعرض الطائرة على مجموعة واسعة من الشركاء المحتملين. ومن المقرر إقامة عدد من العروض المغلقة للوفود المشاركة في الصالون، فضلا عن عرض مفتوح للزوار وممثلي وسائل الإعلام"، في هذا الحدث الذي سيجري في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر.

وكان العرض الأول للمقاتلة الروسية الخفيفة ذات المحرك الواحد "كش مات" قد جرى في المعرض الدولي للطيران "ماكس 2021" في شكل نموذجي أولي.

وتحمل المقاتلة الواعدة الجديدة خصائص من مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57"، وهي شبيهة لها في الشكل الخارجي، لكنها ستكون أخف منها بكثير بسبب تزويدها بمحرك واحد.

ويجري تصنيع مقاتلة "كش مات" باستخدام تقنيات التخفي، وستكون مزودة بمقصورات أسلحة داخل هيكلها، إضافة إلى أحدث إلكترونيات الطيران وإمكانيات التحكم في الطائرات المسيرة الصغيرة.

المصدر: نوفوستي