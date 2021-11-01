بيسكوف: "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" أثبتا فعاليتهما في كثير من دول العالم

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مؤشرات كفاءة اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" أعلى من تلك الخاصة بالعديد من اللقاحات الأجنبية.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، هذان اللقاحان تم تسجيلهما في روسيا، وتم تسجيلهما في العديد من دول العالم، ويجري استخدامهما بنجاح وبفاعلية فيها.. سبوتنيك V، وسبوتنيك لايت قد تم إثبات فعاليتهما بشكل قاطع، وليس فقط في بلدنا، ولكن أيضا في العديد من دول العالم".

وأضاف بيسكوف، أن "لكل من سبوتنيك V وسبوتنيك لايت مؤشرات أداء مختلفة في فئات عمرية مختلفة، ولكن النسبة المئوية من الفعالية (لكلا اللقاحين) عالية، وهي من نواح كثيرة أعلى من المؤشرات المماثلة للقاحات المضادة لكورونا والمنتجة في الخارج".

من ناحية أخرى قال بيسكوف إن اللقاح "سبوتنيك لايت" يمكن اعتماده في كل من التطعيم الرئيسي وإعادة التطعيم، للوقاية من كوفيد 19.

المصدر: تاس