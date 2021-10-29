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الأمن الفدرالي يقبض على جماعة يمينية متطرفة في مدينة روسية (فيديو)

أخبار روسيا

الأمن الفدرالي يقبض على جماعة يمينية متطرفة في مدينة روسية (فيديو)
Sputnik
عملية القبض على جماعة يمينية متطرفة في جمهورية بورياتيا، 29 أكتوبر 2021
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أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي باحتجاز جماعة يمينية متطرفة في جمهورية بورياتيا، كانوا يعدون لتنفيذ هجمات على هيئات السلطة والمنحدرين من آسيا الوسطى.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الجمعة: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي عمل جماعة متطرفة من سكان جمهورية بورياتيا (تقع بمنطقة سيبيريا الروسية). تم احتجاز أشخاص قاموا في أراضي منطقتهم بإنشاء جماعة يمينية متطرفة بهدف إجراء عمليات التأثير المباشر ضد ممثلي هيئات السلطة وأفراد الأمن، وكذلك ضد المنحدرين من بلدان آسيا الوسطى المقيمين في المنطقة ومجموعات اجتماعية منفصلة".

وتدل معلومات الجهاز أن أعضاء الجماعة اليمينية كانوا يقومون بنشاط بتجنيد الشباب، بمن في ذلك من المؤسسات التعليمية المحلية. كما قاموا بنشر الأيديولوجية اليمينية المتطرفة بينهم.

ويواجه منظم الجماعة و3 من أعضائها تهما بـ "إنشاء جماعة متطرفة والمشاركة في جماعة متطرفة". وقد تصل العقوبة مقابل التهم إلى السجن لمدة 10 سنوات".

المصدر: نوفوستي

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