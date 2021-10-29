الدفاعات الجوية الروسية تدمر 40 هدفا جويا لعدو افتراضي بتشكيلة من الصواريخ (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لإطلاق نار واسع النطاق لوحدات الدفاع الجوي في ميدان التدريب "كابوستين يار" في منطقة أستراخان، تم خلاله إصابة أكثر من 40 هدفا جويا لعدو افتراضي.

ويظهر الفيديو إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من أنظمة الصواريخ "Bum-M3" و"Tor-M2"، وكذلك أنظمة "S-300V4".

كما تم إطلاق صواريخ من منظومات مختلفة بطريقة متزامنة لتدمير أكثر من هدف جوي في واقت واحد.

وقامت وحدات الدفاع الجوي أيضا خلال التدريب بتطبيق تمرينات على نظام دفاع جوي موجه ضد الاستخدام المكثف لأسلحة الهجوم الفضائي.

كما تم العمل خلال التدريب على صد غارة مشتركة من قبل طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار لعدو افتراضي.

المصدر: نوفوستي