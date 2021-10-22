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بينيت يستوقف بوتين دقيقة و17 ثانية على باب قاعة المحادثات قبل المصافحة الرسمية

أخبار روسيا

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رصدت عدسة الكامير حوارا مطولا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبيل الدخول إلى قاعة المحادثات في سوتشي.

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وتبادل بوتين عند باب القاعة مع بينيت حوارا وديا استمر دقيقة و17 ثانية قبل أن يدعو الرئيس الروسي ضيفه والوفد المرافق له إلى الدخول.

المصدر: نوفوستي

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