بينيت يستوقف بوتين دقيقة و17 ثانية على باب قاعة المحادثات قبل المصافحة الرسمية
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رصدت عدسة الكامير حوارا مطولا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبيل الدخول إلى قاعة المحادثات في سوتشي.
وتبادل بوتين عند باب القاعة مع بينيت حوارا وديا استمر دقيقة و17 ثانية قبل أن يدعو الرئيس الروسي ضيفه والوفد المرافق له إلى الدخول.
المصدر: نوفوستي
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