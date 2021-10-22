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بوتين لبينيت: لدى روسيا وإسرائيل نقاط تماس بشأن سوريا لاسيما في محاربة الإرهاب

الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول

أخبار روسيا

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أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية عن إلقاء القبض على عنصر موال لتنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في إقليم ستافروبول بشمال القوقاز.

وأكدت الهيئة في بيان تلقته وكالة "تاس" اليوم الجمعة أن الموقوف كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت تابعة للبنى التحتية الخاصة بالنقل في الإقليم باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.

ولفتت الهيئة إلى أن أفراد الأمن صادروا، خلال تفتيش مقر إقامة الموقوف، مواد متفجرة وشظايا مخصصة لتصنيع عبوة ناسفة.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال هذا العنصر وتفتيش مقر إقامته.

وتم رفع دعوى جنائية بحق الموقوف بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي وتصنيع عبوات متفجرة، ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.

المصدر: "تاس"

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