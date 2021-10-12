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ريابكوف يكشف بمن قايضت موسكو واشنطن مقابل السماح لنولاند بدخول الأراضي الروسية

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ريابكوف يكشف بمن قايضت موسكو واشنطن مقابل السماح لنولاند بدخول الأراضي الروسية
Sputnik
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كشف سيرغي ريابكوف، نائب وزير خارجية روسيا، عن المسؤول الروسي الذي منح تأشيرة لدخول الولايات المتحدة مقابل موافقة موسكو على استضافة نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند.

وقال ريابكوف اليوم الثلاثاء ردا على سؤال صحفي، إن هذا المسؤول هو "قنسطنطين فورونتسوف، القائم بأعمال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح، ورئيس الوفد الروسي في هيئة نزع السلاح (التابعة للأمم المتحدة)، وممثلنا الرئيسي في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد اجتماعاتها حاليا".

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وأضاف: "نحن مرتاحون لحدوث مثل هذه المقايضة".

وأمس الاثنين أكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن شطبت أسماء عدد من المواطنين الروس من قائمة العقوبات الخاصة بها، مقابل موافقة روسيا على استقبال نولاند، المدرجة منذ عام 2019 على قائمة العقوبات الخاصة بموسكو.

وفي وقت سابق اليوم اجتمع ريابكوف مع نولاند بمقر الخارجية الروسية، في أول لقاء مع مسؤولين روس ضمن زيارتها إلى كوسكو والتي تستغرق ثلاثة أيام.

المصدر: وكالات

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