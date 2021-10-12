ريابكوف بعد لقائه نولاند: واشنطن لا تستمع لمنطقنا ولا نستبعد مزيدا من التدهور لكن المحادثات مفيدة

انتهت المحادثات بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ونظيرته الأمريكية فيكتوريا نولاند، التي استمرت أكثر من ساعة ونصف في مبنى الخارجية الروسية.

وذكر مراسل "تاس"، أن المباحثات جرت على انفراد خلف أبواب مغلقة، وأن ريابكوف غادر في الساعة 12:25 بتوقيت موسكو، مبنى وزارة الخارجية الروسية، وركبت نولاند سيارتها بعد 5 دقائق من ذلك، وغادرت دون أن تجيب على أسئلة الصحفيين.

من جانبه، قال ريابكوف، إن الحديث مع نولاند، كان صريحا للغاية، لكن مواقف الطرفين لا تزال حتى الآن غير متطابقة بشكل جيد.

وأشار ريابكوف، إلى أنه لم يناقش مع نولاند موضوع أوكرانيا. وأضاف: "حتى الآن، لم يتحسن هذا الوضع المتعلق بالتأشيرات والعمل القنصلي ووجود الموظفين الدبلوماسيين - الروس في الولايات المتحدة والأمريكان في روسيا. لقد تحدثنا بصراحة شديدة حول هذا الموضوع مع نولاند. الأمريكيون لا يستمعون لمنطقنا ولمطالبنا. لكن مع ذلك، كانت المحادثات مفيدة".

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وتابع ريابكوف، أن موسكو لا تستبعد حدوث مزيد من التدهور في العلاقات مع الولايات المتحدة، ما لم يتم بذل جهود إضافية للتطبيع.

وقال: "لا يوجد تقدم". ونوه ريابكوف، بأن موسكو لا تستبعد تجميد عمل البعثات الدبلوماسية لروسيا والولايات المتحدة، لكنها ترغب في تجنب مثل هذا السيناريو.

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق، على تكثيف المناقشات وإجراء مشاورات متخصصة. بالإضافة إلى أنه ستكون هناك مشاورات إضافية حول بعض قطاعات العلاقات الثنائية والتأشيرات وعمل البعثات الأجنبية".

المصدر: وكالات