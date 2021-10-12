إعادة انتخاب فولودين رئيسا لمجلس النواب الروسي

أعيد انتخاب فياتشيسلاف فولودين رئيسا لمجلس النواب (الدوما) الروسي، وفقا لنتائج تصويت نظمته الغرفة السفلى بالبرلمان اليوم الثلاثاء.

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وحصل فولودين الذي ترأس التشكيلة السابقة (السابعة) للمجلس والذي تم ترشيحه من قبل حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على أصوات 360 نائبا من أصل 421، مقابل منافسه المرشح عن الحزب الشيوعي دميتري نوفيكوف الذي نال 61 صوتا.

وفي كلمة ألقاها قبل عملية التصويت استعرض فولودين رؤيته لمحاور عمل النواب داعيا إياهم إلى إعطاء الأولوية لتحقيق الأهداف الوطنية العامة، واستخدام الصلاحيات الدستورية الجديدة للبرلمان بشكل فعال، وزيادة عدد قوانين منطبقة مباشرة، وتطوير الحوار مع المجتمع المدني ورفع مسؤولية النواب أمام الناخبين.

وجرت انتخابات التشكيلة الثامنة للدوما الروسي في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، وحصل "روسيا الموحدة" على 324 مقعدا، لتتوزع سائر المقاعد النيابية كالآتي: الحزب الشيوعي (57 مقعدا)؛ حزب "روسيا العادلة - من أجل الحق" (27 مقعدا)؛ حزب "الناس الجدد" (13 مقعدا)؛ حزب "القاعدة المدنية" (مقعد واحد)؛ حزب الوطن" (مقعد واحد)؛ حزب النمو (مقعد واحد)؛ مستقلون (5 مقاعد).

المصدر: "نوفوستي"