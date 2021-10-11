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بوتين: لا تقلقوا من حالتي الصحية!

أخبار روسيا

بوتين: لا تقلقوا من حالتي الصحية!
Sputnik Alexey Druzhinin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حالته الصحية جيدة، موضحا أنه كان يسعل أثناء اجتماع حول قضايا الزراعة، بسبب أنشطة جسدية مكثفة قام بها في الجو البارد.

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وخلال لقاء عقده اليوم مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي حرص بوتين على تبديد قلق رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو، على صحته بسبب سعاله.

وقال بوتين لماتفيينكو إن الوضع لا يستحق القلق، موضحا أنه يخضع لفحوص للكشف عن فيروس كورونا وغيره من أنواع العدوى بشكل شبه يومي.

وأضاف: "الوضع على ما يرام، وكل ما في الأمر أن الجو كان باردا نسبيا وقد زدت في الحركة بعض الشيء. لا شيء رهيبا يحدث".

كما تمنى رئيس الدولة لأعضاء مجلس الأمن القومي موفور الصحة، داعيا إياهم لعدم التقاعس في الخضوع للتلقيح ضد كورونا مجددا.

 

المصدر: "نوفوستي"

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