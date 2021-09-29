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بيسكوف: الحديث عن سعال بوتين عمدا خلال اللقاء مع ترامب محض هراء

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بيسكوف: الحديث عن سعال بوتين عمدا خلال اللقاء مع ترامب محض هراء
Sputnik
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الزعم بأن الرئيس فلاديمير بوتين تعمد السعال في اجتماع في أوساكا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في عام 2019، بالهراء.

وشدد بيسكوف، على أن الرئيس بوتين يعلم أن ترامب يخشى الجراثيم.

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وجاءت كلمات بيسكوف، هذه خلال تعليقه، على ما نقلته ستيفاني غريشام السكرتيرة الصحفية السابقة لترامب في كتابها، عن المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق لشؤون روسيا فيونا هيل، حول اجتماع الرئيسين في أوساكا في عام 2019. وزعمت هيل بأن بوتين، الذي سعل عدة مرات خلال المحادثات، "ربما كان يحاول إثارة الخوف الجرثومي المعروف لدى ترامب".

وأضاف بيسكوف في تعليقه: "هذا محض هراء".

المصدر: نوفوستي

 

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