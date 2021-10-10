سوبتشاك تؤكد أنها تعرضت لحادث مرور في سوتشي

قالت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية كسينيا سوبتشاك، إنها تعرضت لحادث مرور في منتجع سوتشي، أسفر عن إصابتها بارتجاج في المخ والكثير من الرضوض.

ووفقا لمديرية الشرطة الإقليمية، وقع حادث في سوتشي في 9 أكتوبر على طريق السيارات السريع بين أدلر وكراسنايا بوليانا. وخلاله اصطدمت سيارة من طراز مرسيدس بسيارة خفيفة أخرى، وتسبب ذلك بوفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح.

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وكانت سوبتشاك بين ركاب السيارة الأولى، وذكرت النيابة العامة الإقليمية، أن سائق سيارة المرسيدس، اعترف بذنبه في وقوع الحادث.

وأضافت سوبتشاك في قناتها على Telegram: "الآن أنا في المنزل ، لقد تحسنت للتو ، لدي ارتجاج وإصابات عديدة".

كسينيا سوبتشاك هي إعلامية روسية شهيرة، ومقدمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية، وابنة عمدة مدينة سان بطرسبورغ الراحل أناتولي سوبتشاك، الذي كان الرئيس الروسي بوتين مستشارا له في التسعينيات.

وقد شاركت سوبتشاك في الانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة (2018) التي فاز بها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي