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منافسة بوتين تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى (صور+فيديو)

متفرقات

منافسة بوتين تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى (صور+فيديو)
Globallookpress Kornienko Evgenia
سيارة نقل الموتى التي زفت فيها كسينيا سوبتشاك
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فاجأت مرشحة الرئاسة السابقة، كسينيا سوبتشاك، ناخبيها ومعجبيها بموكب زفافها الذي مرّ منذ قليل وسط العاصمة الروسية موسكو.

منافسة بوتين تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى (صور+فيديو)
Globallookpress Natalia Mushinkina
كسينيا سوبتشاك وعريسها قنسطنطين بوغومولوف

منافسة بوتين تحتفل بزفافها في سيارة دفن الموتى (صور+فيديو)
Globallookpress Natalia Mushinkina
سوبتشاك وبوغومولوف أثناء إتمام إجراءات الزواج

وتزوجت سوبتشاك من المخرج، قنسطنطين بوغومولوف، وخرجت من إدارة الأحوال الشخصية بفستان زفافها، ومعها العريس، وركبا سيارة لدفن الموتى كتب عليها "حتى يفرقنا الموت".

من جانبها صرحت إدارة المرور بموسكو، بأنها سوف تدرس مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

المصدر: تاس

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