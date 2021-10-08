السعودية.. مركز الأرصاد يعلق على "شاهقة جازان المائية" ويكشف أسبابها (صور + فيديو)

علق الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني على مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثقت إعصارا في بحر جازان.

وقال حسين القحطاني في تغريدة على "تويتر" إن الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية (Waterspout).

وأضاف المسؤول السعودي أن الشاهقة المائية تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة.

من جهته، قال عقيل العقيل المحلل بالمركز الوطني للأرصاد إن منطقة جازان معتادة على هطول مثل هذه الأمطار لموقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الظاهرة الجوية التي وقعت اليوم تسمى "شاهقة مائية".

الظاهرة الجوية في #جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout

تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة@PmeMediacenpic.twitter.com/wXa8cevIS9 — حسين القحطاني (@alnaatiq_ncm) October 8, 2021

الجهات الأمنية تخلي شواطئ #جازان مساءً اليوم الجمعة بعد تشكل إعصار قمعي داخل البحر.



#جازانpic.twitter.com/oKbLXti499 — أخبارية حفرالباطن (@hafrikhbariya) October 8, 2021

شاهقة مائية في جيزان الآن

تصوير الأخ : يحيى كريري#جازان_الانpic.twitter.com/Q3Zp9WyZgr — فريق عواصف جازان ⛈️🌧️🌪️ (@Awsef_jazan2020) October 8, 2021

السعودية : شاهقه مائيه وأخرى قريبه منها في جازان عصر اليوم .. منقول #شبكة_نجم_سهيلpic.twitter.com/ZEttXY4Pz4 — شبكة نجم سهيل (@najem_suhail09) October 8, 2021

شاهقة مائية عظيمة تشكلت اليوم الجمعة على سواحل #جازان



والشواهق المائية وإعصار التورنيدو تتشكل متزامنة مع حالات العواصف الرعدية العنيفة،

والشاهقة المائية لها الآلية الفيزيائية نفسها لإعصار التورنيدو .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/2E9AKKvPmY — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 8, 2021

#شاهقة_مائية أو #زوبعه نتيجة مرور الهواء البارد بمنطقة دافئة، وليس إعصار كما يشاع، وتظهر منها عشرات في آن واحد، ولها مثيل حتى بالصحراء والسهول بس تكون غبارية، وايضا تظهر عشرات منها في واحد.

متداول #جازان بالمملكة العربية السعودية #جازان_الان#السعودية#اعصار_شاهينpic.twitter.com/jgSETICB5o — يونس الزهيمي (@YounisAlzuhimi) October 8, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية