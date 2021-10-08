 
مباشر

السعودية.. مركز الأرصاد يعلق على "شاهقة جازان المائية" ويكشف أسبابها (صور + فيديو)

أخبار روسيا

السعودية.. مركز الأرصاد يعلق على
Reuters
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgqb

علق الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني على مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثقت إعصارا في بحر جازان.

وقال حسين القحطاني في تغريدة على "تويتر" إن الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية (Waterspout).

وأضاف المسؤول السعودي أن الشاهقة المائية تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة.

من جهته، قال عقيل العقيل المحلل بالمركز الوطني للأرصاد إن منطقة جازان معتادة على هطول مثل هذه الأمطار لموقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الظاهرة الجوية التي وقعت اليوم تسمى "شاهقة مائية".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا