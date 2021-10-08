السعودية.. مركز الأرصاد يعلق على "شاهقة جازان المائية" ويكشف أسبابها (صور + فيديو)
علق الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني على مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثقت إعصارا في بحر جازان.
وقال حسين القحطاني في تغريدة على "تويتر" إن الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية (Waterspout).
وأضاف المسؤول السعودي أن الشاهقة المائية تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة.
من جهته، قال عقيل العقيل المحلل بالمركز الوطني للأرصاد إن منطقة جازان معتادة على هطول مثل هذه الأمطار لموقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن الظاهرة الجوية التي وقعت اليوم تسمى "شاهقة مائية".
الظاهرة الجوية في #جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout— حسين القحطاني (@alnaatiq_ncm) October 8, 2021
تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة@PmeMediacenpic.twitter.com/wXa8cevIS9
الجهات الأمنية تخلي شواطئ #جازان مساءً اليوم الجمعة بعد تشكل إعصار قمعي داخل البحر.— أخبارية حفرالباطن (@hafrikhbariya) October 8, 2021
#جازانpic.twitter.com/oKbLXti499
شاهقة مائية في جيزان الآن— فريق عواصف جازان ⛈️🌧️🌪️ (@Awsef_jazan2020) October 8, 2021
تصوير الأخ : يحيى كريري#جازان_الانpic.twitter.com/Q3Zp9WyZgr
شاهقة مائية كورنيش جيزان الجنوبي #جيزانpic.twitter.com/JzmzV1eBXB— ابو جود (@sasamm401) October 8, 2021
السعودية : شاهقه مائيه وأخرى قريبه منها في جازان عصر اليوم .. منقول #شبكة_نجم_سهيلpic.twitter.com/ZEttXY4Pz4— شبكة نجم سهيل (@najem_suhail09) October 8, 2021
شاهقة مائية عظيمة تشكلت اليوم الجمعة على سواحل #جازان— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 8, 2021
والشواهق المائية وإعصار التورنيدو تتشكل متزامنة مع حالات العواصف الرعدية العنيفة،
والشاهقة المائية لها الآلية الفيزيائية نفسها لإعصار التورنيدو .. هذا والله أعلم. pic.twitter.com/2E9AKKvPmY
#شاهقة_مائية أو #زوبعه نتيجة مرور الهواء البارد بمنطقة دافئة، وليس إعصار كما يشاع، وتظهر منها عشرات في آن واحد، ولها مثيل حتى بالصحراء والسهول بس تكون غبارية، وايضا تظهر عشرات منها في واحد.— يونس الزهيمي (@YounisAlzuhimi) October 8, 2021
متداول #جازان بالمملكة العربية السعودية #جازان_الان#السعودية#اعصار_شاهينpic.twitter.com/jgSETICB5o
شاهقة مائية اليوم في #جازان ..— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) October 8, 2021
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#ظواهر_غريبه#جازان_الان— نُذر العذاب nibiru (@News_Disaster1) October 8, 2021
اعصار قمعي قبالة سواحل منطقة #جازان اليوم #السعودية ⚠️
📍إعلان هام وعام عن الحل لتوقف كوارث المناخ الغير طبيعية ..
🔖الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
🔖09 - ربيع الثاني - 1441 هـ
المصدر https://t.co/8zanT3sjqI#امطار#صواعق#شاهقه_مائيه#الطقسpic.twitter.com/Qu0BOwdsyQ
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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