تعيين نجلة قديروف وزيرة للثقافة في الشيشان

قال محمد داوودف رئيس برلمان الشيشان، إنه تم تعيين عائشة الابنة الكبرى لرئيس الجمهورية رمضان قديروف، في منصب وزير الثقافة الشيشاني.

وأشار داوودف، إلى أنها كانت تشغل حتى الآن منصب النائب الأول للوزير.

وكتب داوودف على صفحته الرسمية في إنستغرام: "أنا متأكد من أنها ستحقق في منصب وزير الثقافة في جمهورية الشيشان، نتائج أكثر أهمية في نشاطها وستنجح في تنفيذ المهام المحددة لها".

وأشار رئيس برلمان الشيشان، إلى أنه بفضل الموقف المسؤول تجاه عملها، تمكنت عائشة قديروفا من تقديم مساهمة هائلة في تطوير المكتبات ودور الثقافة والمسارح بالجمهورية، وكذلك تحقيق مؤشرات عالية في جميع اتجاهات نشاط وزارة الثقافة.

ولدت عائشة قديروفا في 31 ديسمبر 1998. وهي خريجة جامعة الشيشان الحكومية. في عام 2016، كانت مديرة دار أزياء الفردوس، وفي سبتمبر من العام الماضي أصبحت النائبة الأولى لوزير الثقافة في الشيشان.

المصدر: نوفوستي