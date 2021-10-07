روغوزين: أقمار ماسك يمكن استخدامها للأغراض العسكرية في المستقبل

صرح المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين بأن أقمار "ستارلينك" التي أطلقتها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك قد تستخدم للأغراض العسكرية في المستقبل.

وقال روغوزين في حديث للقناة التلفزيونية الأولى الروسية، يوم الخميس، إنه "هذا العام حصلوا على نحو 900 مليون دولار، وبلغ مجمل الدعم 20 مليارا للفترة القريبة. ويظهر السؤال لماذا تحتاج الدولة إلى ذلك؟".

وتابع: "لأن مثل هذه الأجهزة الفضائية توزع الانترنت، وهي قادرة أن تكون الوسيلة الوحيدة للتحكم في الصواريخ المجنحة وتغيير مهامها أثناء التحليق، أو لإدارة القوات الخاصة أو شبكة العملاء".

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ورجح روغوزين كذلك أنه سيكون من الممكن بواسطة تلك الأقمار إرسال المواد المعادية لروسيا إلى الهواتف المحمولة، "بحيث لا نستطيع حماية إنترنتنا بشكل سيادي"، حسب قوله.

وأعاد إلى الأذهان أنه تم إطلاق 1800 قمر "ستارلينك" إلى المدار، وستشمل المرحلة المقبلة نشر 17 ألفا من تلك الأقمار، وبعدها 42 ألفا.

وأضاف: "ونحن لن نبقى مكتوفي الأيدي. ولدينا برنامج "سفيرا" الذي قدمناه للرئيس (فلاديمير بوتين) هذا العام وسنقوم بإطلاق المئات من أجهزتنا لضمان حماية أنفسنا في المجال المعلوماتي".

المصدر: تاس