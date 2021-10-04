بالفيديو.. شاهد عملية مطاردة مشتبه به في قتل 3 طالبات في روسيا

نشرت وزارة الداخلية الروسية، شريط فيديو لعملية مطاردة المشتبه به في قتل 3 طالبات في مقاطعة أورينبورغ.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية في وقت سابق، من إلقاء القبض على المشتبه به ألكسندر لازاريف، أثناء محاولته سرقة سيارة.

وأُدين المشتبه به في قبل بجريمة قتل أخرى، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 9 سنوات، وقد انتهك النظام المعمول به في السجن 15 مرة، ما أدى إلى عقابه عديد المرات.

وارتكبت جريمة قتل 3 طالبات في مدينة غاي بمقاطعة أورينبورغ في 30 سبتمبر الماضي، إذ عثر داخل أحدى الشقق في عمارة سكنية، بعد اندلاع حريق فيها، على جثتي فتاتين واكتشفت جثة فتاة ثالثة أمام العمارة، وتبين أنهن قد قتلن بسلاح أبيض بطريقة وحشية.

المصدر: RT