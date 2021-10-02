حادث تصادم قطار ركاب وشاحنة في مقاطعة بينزا الروسية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن قطار ركاب اصطدم بشاحنة في مقاطعة بينزا الروسية، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وأضافت الوكالة أن تصادم القطار، الذي كان يقل 336 راكبا، والشاحنة أدى إلى خروج القاطرة و3 عربات من مسارها، وتدمير جزء من خط السكة الحديدية.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية إن كل ركاب القطار نقلوا إلى محطة لونينوا القرية من مكان الحادث، مشيرة إلى أن فرق الإصلاح التابعة لهيئة السكك الحديدية الروسية تحاول حاليا إعادة أعمار المسار لاستئناف حركة القطارات.

المصدر: نوفوستي