مسافر إسباني يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة (فيديو)

تسلق رجل أسباني إلى سقف مطار فنوكوفو، بالعاصمة الروسية موسكو، لأسباب مجهولة.

وقالت مصادر في شرطة المطار إن رجلا مجهولا تسلق مساء أمس الأربعاء إلى سقف مبنى المطار على ارتفاع 30 مترا. وحاول رجال الإنقاذ لساعات إقناعه بالنزول، غير أن الرجل رفض التحدث معهم ولم يقدم أي مطالب، ثم بدأ بتخريب أجهزة الإضاءة.

وبعد ساعات نزل الرجل بنفسه إلى الأرض.

واتضح فيما بعد أن "رجل العنكبوت" هذا هو مواطن إسباني متواجد في المطار منذ 3 أيام. ولديه تذكرة مغادرة بتاريخ 3 أكتوبر القادم. وحاول الرجل تغيير موعد التذكرة لكنه لم يتمكن من ذلك.

وبدأت نيابة النقل الإقليمية الروسية تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات