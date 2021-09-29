طائرات استطلاع للناتو تحلق قرب أجواء روسيا

رصدت المواقع المختصة بمتابعة حركة الطيران تحليق طائرات استطلاع تابعة لحلف الناتو قرب أجواء الحدود الغربية لروسيا.

وأشارت بيانت المواقع إلى أن طائرة استطلاع بريطانية من نوع RC-135W نفذت يوم الأربعاء تحليقا حول أجواء مقاطعة كالينينغراد الروسية في سماء ليتوانيا وبولندا وبحر البلطيق، كما حلقت قرب أجواء الحدود الغربية لبيلاروس.

وقبل ذلك نفذت طائرة استطلاع من نوع RC-135V تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحليقات بالقرب من مقاطعتي لينينغراد وبسكوف الروسيتين، في أجواء إستونيا ولاتفيا، ثم توجهت إلى المنطقة المحيطة بمقاطعة كالينينغراد.

وحلقت الطائرة الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية في غضون 4.5 ساعة كما حلقت في الأجواء الليتوانية القريبة من مقاطعة كالينينغراد الروسية طائرتان أمريكيتان من نوع Beechcraft RC-12X Guardrail.

وبالقرب من حدود بيلاروس تم رصد تحليق طائرة استطلاع أمريكية من نوع E-8C Joint STARS.

المصدر: إنترفاكس