الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا

أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن الجهاز أحبط تحضيرات لشن هجوم إرهابي في بشكيريا، مضيفا أنه تم احتجاز 5 أعضاء في مجموعة النازيين الجدد في عاصمة الجمهورية أوفا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الاثنين: "تم إحباط التحضيرات لشن هجوم إرهابي على واحدة من منشآت الأمن في جمهورية بشكيريا. ونتيجة الأعمال الخاصة تم احتجاز 5 أشخاص من سكان أوفا ولدوا في الفترة ما بين عامي 2001 و2003 وهم أعضاء في مجموعة النازيين الجدد كانوا يقومون بالتحضير لشن هجوم إرهابي باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة يدوية الصنع".

وأضاف البيان أنه تمت في أماكن إقامة المحتجزين مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع وهي جاهزة للاستخدام ومتفجرات يدوية الصنع وعناصر لخلطها و9 وحدات من الأسلحة وتعليمات لصنع العبوات الناسفة وكذلك صور لقادة الرايخ الثالث والقومي الأوكراني، ستيبان بانديرا، وسمات القومية.

وتابع أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بحق كل المحتجزين بتهمة "التحضير لشن هجوم إرهابي" و"المرور بفترة تدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية" و"الإنتاج غير الشرعي للمتفجرات والعبوات الناسفة".

المصدر: نوفوستي