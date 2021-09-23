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لافروف يلتقي كيسنجر في نيويورك

أخبار روسيا

لافروف يلتقي كيسنجر في نيويورك
Sputnik Russian Foreign Ministry
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في نيويورك
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عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

والتقى لافروف وكيسنجر آخر مرة عام 2019 في نيويورك أيضا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة وآفاق تطويرها.

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يذكر أن كيسنجر كان وزيرا للخارجية الأمريكية في السبعينات، وعايش الانفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وكيسنجر سياسي مخضرم وله ثقله في الولايات المتحدة وعلى الساحة الدولية، ومن الخبراء الذين ويحظى بنفوذ لا ينضب في الدبلوماسية الأمريكية.

وكيسنجر معروف بمواقفه الداعمة للحوار بين واشنطن وموسكو، وخاصة على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

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