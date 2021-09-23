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زاخاروفا: لافروف لم يعقد أي لقاء مع بلينكن

أخبار روسيا

زاخاروفا: لافروف لم يعقد أي لقاء مع بلينكن
Sputnik Russian Foreign Ministry
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف لم يعقد أي لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1" تعليقا على فيديو لمصافحة لافروف وبلينكن، إن "الكثيرين اعتبروا ذلك نوعا من اللقاء أو الاتصال".

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وتابعت: "هذا كان تبادلا عاديا للتحية وهو تقليد سار لدى لقاء الوزراء في قاعة مجلس الأمن الدولي أو قاعة الاجتماعات".

وشارك لافروف وبلينكن يوم الأربعاء في اللقاء التقليدي لوزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة.

المصدر: وكالات

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