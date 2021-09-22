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روسيا تستأنف حركة الطيران مع 5 دول

أخبار روسيا

روسيا تستأنف حركة الطيران مع 5 دول
Sputnik Максим Блинов
طائرات ركاب روسية في مطار شيريميتييفو بموسكو.
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستأنف اعتبارا من 5 أكتوبر حركة الطيران مع 5 دول على خلفية تحسن الأوضاع الوبائية فيها.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا بأنها تنوي استئناف الرحلات الجوية مع كل من جيبوتي والدنمارك ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والبيرو.

كما أفاد المركز بأنه سيتم اعتبارا من 5 أكتوبر زيادة عدد الرحلات الجوية مع كل من البحرين والإمارات واليابان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجكستان.

المصدر: وكالات روسية

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