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مراهق مدمن يذبح والديه!

أخبار روسيا

مراهق مدمن يذبح والديه!
Sputnik
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ألقت الشرطة الروسية القبض على مراهق (16) عاما يشتبه بإقدامه على ذبح والديه في العاصمة الروسية صباح اليوم بحسب لجنة التحقيق المحلية.

وقال مصدر أمني إن جثتي (رجل وامرأة ) عثر عليهما داخل شقة بشارع بوليارنايا عليهما آثار ذبح بسكين.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن ابن العائلة هو من قام بالجريمة وهو موجود على لوائح إدمان المخدرات منذ مدة.

المصدر: RT

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