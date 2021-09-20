لحظة إطلاق النار من قبل طالب مسلح على زملائه في جامعة بيرم الروسية
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أظهر مقطع فيديو لحظة شروع مسلح بإطلاق النار في حرم جامعة مدينة بيرم الروسية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.
وخلف الهجوم أيضا 24 جريحا، تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أحدهم حالته خطرة.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم. ولم تتوفر معطيات حول دوافع الاعتداء.
المصدر: RT
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