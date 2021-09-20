لحظة إطلاق النار من قبل طالب مسلح على زملائه في جامعة بيرم الروسية

أظهر مقطع فيديو لحظة شروع مسلح بإطلاق النار في حرم جامعة مدينة بيرم الروسية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وخلف الهجوم أيضا 24 جريحا، تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، أحدهم حالته خطرة.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم. ولم تتوفر معطيات حول دوافع الاعتداء.

المصدر: RT