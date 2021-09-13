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مسؤول روسي: مستوى الإشعاع "طبيعي" شرقي البلاد بعد اختبار صاروخ كوري شمالي

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مسؤول روسي: مستوى الإشعاع
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تجارب صاروخ في كوريا الشمالية
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أعلن مصدر مسؤول في إقليم بريمويه الروسي المتاخم لشبه الجزيرة الكورية شرقي البلاد، أن اختبار كوريا الشمالية صاروخ "كروز" مؤخرا، لم يؤثر على مستوى الإشعاع الطبيعي في الإقليم.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن المسؤول قوله إن "المستوى الإشعاعي في بريموريه خلال عطلة نهاية الأسبوع كان طبيعيا، والآن هو بين 10 و11 ميكرو آر/ساعة، وهو ما يتوافق مع المؤشرات الطبيعية".

وأجرت كوريا الشمالية فجر يوم الاثنين اختبار صاروخ جديد بعيد المدى من نوع "كروز".

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية إن أكاديمية علوم الدفاع أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "كروز" بعيد المدى تم تطويره حديثا.

وشارك مسؤولون وعلماء بارزون من قطاع علوم الدفاع في الإطلاق التجريبي.

المصدر: وكالات

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