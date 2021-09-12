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الجيش الروسي: سنستلم أكثر من 240 دبابة حديثة

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الجيش الروسي: سنستلم أكثر من 240 دبابة حديثة
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات البرية بالجيش الروسي، ستستلم في هذه السنة أكثر من 240 دبابة حديثة ومعدلة، من طرازات T-72b3M و T-80BVM و T-90 "بروريف".

وشددت الوزارة، على أنه يتم سنويا، تجديد أسطول الدبابات في الجيش الروسي.

في وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، إن القوات المسلحة ستستلم قبل حلول نهاية العام، 20 دبابة من طراز T-14 "أرماتا" و 65 دبابة من طراز T-90 "بروريف".

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بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسليم الجيش 18 طائرة استطلاع ضاربة بدون طيار من الفئات المتوسطة والثقيلة، وكذلك سيتم تسليمه قبل الموعد المحدد، مجمعات لواء كامل من صواريخ "إسكندر إم".

المصدر: نوفوستي

 

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