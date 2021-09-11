الخارجية الروسية: واضعو تطبيق "التصويت الذكي" على صلة بالبنتاغون

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الشركات التي قامت بدور في وضع تطبيق "التصويت الذكي" المزعوم على علاقة بالبنتاغون.

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وأوضحت زاخاروفا في تصريحات مذاعة من قبل "راديو روسيا" اليوم السبت إن استدعاء السفير الأمريكي جون ساليفان إلى وزارة الخارجية الروسية جرى بسبب دعم واشنطن مشروع "التصويت الذكي" الذي وضعه "صندوق مكافحة الفساد" (المحظور في روسيا)، وذلك بهدف التدخل في الانتخابات البرلمانية الروسية المقبلة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن جميع الشركات الضالعة في وضع هذا المشروع مرتبطة بشكل أو بآخر بوزارة الدفاع الأمريكية، كما أن معظم عناوين بروتوكولات الإنترنت والخوادم التي تدعم تطبيق "التصويت الذكي" على الهواتف النقالة تتواجد في الولايات المتحدة.

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام ("روس كوم نادزور") أفادت سابقا بأنه تم حجب الوصول إلى موقع "التصويت الذكي" بسبب استخدامه لمواصلة أنشطة "صندوق مكافحة الفساد" المنشأ من قبل نافالني، والمحظور في روسيا بموجب قرار قضائي، بعد تصنيفه "منظمة متطرفة" و"عميلة أجنبية".

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و"التصويت الذكي" عبارة عن أسلوب وضعه أنصار نفالني بغرض إضعاف الفرص الانتخابية لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، وذلك عبر حث الناخبين على التصويت لصالح أوفر مرشحين حظا عن أي حزب غير الحزب الحاكم.

المصدر: "نوفوستي"