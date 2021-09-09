بوتين يمنح لقب بطل روسيا لوزير ضحى بحياته

قال المكتب الصحفي للكرملين اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين منح وزير حالات الطوارئ يفغيني زينيتشيف، لقب بطل روسيا بعد وفاته.

وجاء في القرار الرئاسي: "لقاء البطولة والشجاعة والتفاني التي أظهرها خلال أداء الواجب المهني".

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زينيتشيف لقي حتفه يوم أمس في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا، أثناء محاولته إنقاذ المخرج ألكسندر ميلنيك، الذي وصل إلى هناك لاختيار مكان لتصوير فيلم جديد.

يحمل الفقيد رتبة جنرال الجيش، وكان يبلغ من العمر 55 عاما. وتم تعينه في منصب وزير حالات الطوارئ في مايو 2018.

ستقام مراسم توديع الوزير يوم الجمعة في موسكو، وسيتم في وقت لاحق تشييع جنازته في مسقط رأسه في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي





