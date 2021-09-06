مسؤول عسكري قطري يشيد بأهمية "ألعاب الجيش - 2021"

تسهم "ألعاب الجيش -2021" في رفع القدرة القتالية للعسكريين القطريين.

أعلن ذلك العميد جاسم أحمد محمد المهند رئيس إدارة التعليم العسكري القطرية. وقال إن الألعاب العسكرية تقام على مستوى راق. أما قطر فتخطط في المستقبل للمشاركة فيها، إذ أن مسابقاتها تساعد في تطوير القدرة القتالية لجنود جيشها.

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وقد شهد مجمع "باتريوت" العسكري في ضواحي موسكو يوم 4 سبتمبر مراسم اختتام "ألعاب الجيش – 2021" التي حضر فيها وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة لعدد من البلدان ومجموعة من المراقبين العسكريين الأجانب.

وفاز المنتخب العسكري الروسي بـ19 ميدالية ذهبية من أصل 34 ميدالية ذهبية في مسابقات "ألعاب الجيش – 2021"، بما فيها في سباق "بياتلون الدبابات". ونال كأس ألعاب الجيش الذي منحه إياه رئيس هيئة الأركان العامة الروسي مارشال الجيش فاليري غيراسيموف.

وقد أعلن ممثلون من هنغاريا وتركيا واليونان، بصفتها أعضاء في حلف الناتو برغبة بلدانها في "ألعاب الجيش – 2022" وبصورة خاصة في مسابقة الشرطة العسكرية في صربيا.

يذكر أن "ألعاب الجيش - 2021" الدولية أقيمت في الفترة ما بين 22 أغسطس الماضي و4 سبتمبر الجاري في 11 دولة. وبلغ العدد الإجمالي للعسكريين المشاركين فيها 5 آلاف عسكري ضمن 277 فريقا تمثل 42 دولة.

المصدر: تاس