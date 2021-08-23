مشاركة سورية بمسابقة بياتلون الدبابات في مقاطعة موسكو

التقت كاميرا RT مع مدربي الفريق السوري المشارك في مسابقة "بياتلون" للدبابات في ميدان تدريب ألابينو بمقاطعة موسكو، في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2021.

وقال المقدم، غياث سلطان، قائد ومدرب فريق الدبابات السوري، عن أهمية مشاركة الفريق السوري في المسابقة بأنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين الدول الصديقة، وتدريب طواقم الدبابات، ورفع معنويات المقاتلين.

ولفت إلى أنه في التجارب السابقة تم اكتساب الخبرات والمهارات، وتم تدريب الطواقم بشكل جيد، وجرى التعرف على المهارات والدبابات والمحور والحواجز.

وفي هذه المشاركة سيحصل الفريق المشارك على نتائج متقدمة، منوها بأنه من خلال هذه المشاركة اكتسب الفريق السوري المزيد من الخبرات العملية من الطواقم الروسية من خلال التعرف على الدبابات بشكل جيد للطواقم واجتياز الحواجز وغيرها.

من جهته أضاف النقيب حمزة سليمان، مدرب الفريق، أن مشاركة الفريق السوري يعكس الصورة الحقيقة والإيجابية عن الجيش السوري، وهذه المشاركة ستساهم في تطوير مهارات وقدرات المشاركين.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن فرقا من 19 دولة ستشارك في بطولة الدبابات الدولية التي تقام في الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل.

وتقام الألعاب العسكرية الدولية 2021 خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021 على أراضي 11 دولة، وهي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان، وسيشارك فيها أكثر من 5 آلاف عسكري يمثلون 42 دولة.

سيشارك أكثر من 280 فريقا من 43 دولة في ألعاب 2021. 6 دول سترسل فرقها لأول مرة - البرازيل وبوركينا فاسو وقبرص وماليزيا والكاميرون والإكوادور. للمرة الأولى، تستضيف الجزائر وفيتنام وصربيا وقطر مسابقات على أراضيها.

المصدر: RT