بوتين يهنئ الطلاب والتلاميذ بالعام الدراسي الجديد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الطلاب والتلاميذ بحلول العام الدراسي الجديد.

وقال رئيس الدولة في تهنئته، بمناسبة يوم المعرفة الذي يحتفل به في 1 سبتمبر: "عام جديد سعيد، عام دراسي جديد سعيد".

وأضاف الرئيس بوتين، أنه يهنئ تلاميذ الصف الأول بشكل خاص بهذه المناسبة.

يتم الاحتفال بيوم المعرفة سنويا في الأول من سبتمبر ويعتبر عيدا حكوميا رسميا في روسيا والعديد من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

في مثل هذا اليوم تبدأ السنة الدراسية التالية في المدارس الابتدائيه والثانوية والمدارس المهنية ومؤسسات التعليم العالي.

وتقام في هذا اليوم في المدارس، فعاليات احتفالية، ويتم تقديم الزهور للمعلمين، ويجري التركيز بشكل خاص في الاحتفالات والتكريم على تلاميذ الصف الأول.

المصدر: وكالات